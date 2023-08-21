"أمن القاهرة" يضبط لصوص المجوهرات في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

ونجحت مباحث القاهرة بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية).. وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.