أخبار البورصة اليوم الإثنين 21-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-8-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.16%، والعرب على 4.35%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والعربية للشراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7500 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5399 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5447 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وقف شركة كوركت

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (2086) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة كوركت لاين للسمسرة في الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة شهر إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 11/04/2023، علمًا بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 20 سهم، 16.9 ألف سهم، 85 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد مليون سهم، 100 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 24.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 5 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 7.9 مليون سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4980 سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 18 أف سهم، واشترت إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون 20.5 ألف سهم.

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهم تيتسيا أيوب عدلي أيوب عدد 5 ملايين سهم بسعر 1.8705 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 42.234% إلى 40.217%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

جي أم سي

أعلنت شركة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، موافقة مجلس الإدارة على رفع دعوة مسئولية ضد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد حسين جنيدي، وأعضاء مجلس إدارته كل من تامر محمد حسين جنيدي، وعمرو محمد حسين جنيدي.

كيما

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.2مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 651 مليون جنيه عن العام السابق، وأرجعت سبب ذلك إلى زيادة إيرادات المبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه، وزيادة تكلفة المبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه، وزيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 435 مليون جنيه.

بنك كريدي أجريكول

نفى بنك كريدي أجريكول مصر، ما تردد بشأن تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.