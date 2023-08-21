أخبار الاقتصاد اليوم.. 20 مليار جنيه إيرادات نشاط الشركات القابضة للتشييد

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الإثنين 21/8/2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة حققت إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

وزير قطاع الأعمال: 20.5 مليار جنيه إيرادات نشاط القابضة للتشييد بمعدل نمو 12%

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، متابعته الدورية لمؤشرات أداء الشركات القابضة والتابعة، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية الإنتاجية، ومعدلات تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير، ونتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

البنك المركزى ينفى صحة المعلومات المتداولة حول الفحص النافى للجهالة للمصرف المتحد

في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

نائب رئيس وزراء تتارستان: 27 مليون دولار تبادلا تجاريا مع مصر خلال 2022

قال أولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، إن قطاع الأعمال في بلاده يتطلع إلي العمل مع مصر، وهناك تطور اقتصادي وصناعي في تتارستان، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري وصل إلي 27 مليون دولار مع مصر.

وزارة الاتصالات تعلن وصول حجم الاشتراكات بالمحمول لـ103 ملايين نهاية مايو 2023

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 103.09 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.97%، مقارنة بنحو 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.94% و96.86 مليون بنهاية مايو 2022 بنسبة انتشار بلغت 92.56%.

وزير التجارة يقر تعديلات فى قانون الاستيراد والتصدير ونظام فحص السلع

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

أسعار النفط تسجل 85.46 دولار لخام برنت و81.96 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 85.46 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.96 دولار للبرميل.

بالأسماء وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم.

الإحصاء: 5.3% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال عام 2022

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022.

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2250 جنيها للجرام بمستهل تعاملات الأسبوع

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع استقرارا ملحوظا عند 2250 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوطا دون 1900 دولار، لتظل الأونصة قرب أدنى مستوى لها في 5 أشهر بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.