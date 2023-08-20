وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا ويزور أكبر مخزون للأدوية بالشرق الأوسط

كتب مدحت وهبة

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رامى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية/التجارية بمدينة طنطا، كما زار أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط بالمنطقة، كما تتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة ،كما أنه جارى إنشاء أول سوق نموذجي مركزي وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما سيعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه.