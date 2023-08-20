ندوات إرشادية ومدارس حقلية بقرى كفر الشيخ عن ترشيد المياه والزراعات الصيفية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات والفعاليات، والندوات الإرشادية ومدارس الحقل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المديرية نفذت عددًا من المدارس الحقلية الخاصة بمحصول الأرز بعدد من القرى منها العجوزين، للنهوض بإنتاجية محصول الأرز، والتأكيد على أهم العمليات الزراعية، والتوصيات الفنية الإرشادية للمحصول خلال هذه الفترة من عمر النباتات تحت رعاية مشروع إدارة مياه دلتا النيل.

وأضاف غربية، أنه عقد اجتماعا لرؤساء أقسام القوارض بإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات الحمله القادمه لمكافحة الفئران بعد حصاد المحاصيل الصيفية، ووضع خطة عمل تضمن المتابعه الجيده، لتنفيذ الحملة في إطار توجيهات كل من الإدارة العامة، لمكافحة القوارض بالوزارة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، كما عقدت ندوات إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول الأرز بمركز بيلا، من خلال مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، ناحية عزبة يوسف، كما جرى تنفيذ يوم حقلى بمركز الحامول على حقول ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية ناحية الحلافي، مشيراً إلى أنه تفقد الزراعات الصيفية والجمعيات بمركز مطوبس، للإطمئنان على حالة الزراعات.



تفقد الزراعات وخاصة محصول الذرة



تنفيذ المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول الأرز وذلك بحضور الارشاد الزراعي بكفرالشيخ



جانب من المدارس الحقلية



عقد ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول الأرز بمركز بيلا



متابعة الزراعات الصيفية



مدارس حقلية بالقرى