اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 11:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل الرغبات ويؤكد لا مد للتقدم

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:16 ص
مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل الرغبات ويؤكد لا مد للتقدم موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات، برئاسة السيد عطا، طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات المقرر له السابعة من مساء اليوم الأحد.

 

وأكد مكتب التنسيق، أنه لا نية لمد باب تسجيل الرغبات مرة أخرى أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، وعلى الطلاب سرعة التسجيل أو تعديل رغباتهم.

 

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم  الثلاثاء 15 أغسطس الحالى و، باجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.
 
 
 
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
 
وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.
 
وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 
 

موقع التنسيق

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 ادبي

تنسيق المرحله الاولى للجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

2023مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 اليوم السابع

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى ادبي

تنسيق كليات الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

تسريب تنسيق الثانوية العامة 2023

نتيجه تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

التنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023علمى علوم

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023ادبى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023رياضة

الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضه

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي اليوم السابع

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحله الثانيه 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم اليوم السابع

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

موعد تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم من كام

رابط موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق 2023



الموضوعات المتعلقة

تنسيق المرحلة الثانية.. 337 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:57 ص

تنسيق المرحلة الثانية..اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:03 ص

315 ألف طالب يسجلون الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر موعد للتسجيل وبدء صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة ويستمر حتى 31 أغسطس.. و95% للطب و90% للأسنان والعلاج الطبيعى و85% للهندسة الحد الأدنى للتقدم

السبت، 19 أغسطس 2023 12:00 م

تنسيق المرحلة الثانية.. 315 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

السبت، 19 أغسطس 2023 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة