مراكز السيطرة على الأمراض: الجرجير أصح خضراوات فى العالم اعرف السبب

كتبت ميرفت رشاد

أطلق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية، على الجرجير اسم "الخضار الأكثر صحة في العالم"، نظرًا لاحتوائه على العناصر الغذائية المذهلة التي تمد جسمك بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، وإليك فوائده الصحية التي تجعلك تضيفيه لنظامك الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

تأثيرات قوية مضادة للالتهابات

سوف تعطي جسمك بعض المركبات القوية ذات الخصائص المضادة للالتهابات، الجرجير له تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي، من أبرز سمات الجرجير أنه أفضل مصدر لمركب يسمى فينثيل أيزوثيوسيانات (PEITC)تم ربط هذا المركب بآثار مثل الحد من نمو بعض الخلايا السرطانية وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يحتوى على مستويات عالية من فيتامين ك

غالبًا ما تسمع عن تناول أطعمة مثل اللفت أو البروكلي للحصول على المزيد من فيتامين K في نظامك الغذائي ، لكن الجرجير من الخضروات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك، يحتوي كوب الجرجير على حوالي 85 ميكروجرامًا من فيتامين ك، والكمية اليومية الموصى بها للبالغين حوالي 120 ميكروجرامًا، هذا النبات المائي يحتوي على كمية رائعة من فيتامينK ، وهو عنصر غذائي يساعد الجسم على تجلط الدم.

دعم صحة قلبك بالجرجير

يتكون الجرجير من الفيتامينات والمعادن التي ثبت أنها مفيدة لصحة قلبك، فهو خالٍ من الدهون المشبعة وكمية ضئيلة من الصوديوم، وهذان العاملان مهمان عند اختيار الأطعمة التي تدعم صحة القلب، يحتوي الجرجير أيضًا على العناصر الغذائية الدقيقة الثلاثة الرئيسية التي تم التركيز عليها في نظام DASH "داش" الغذائي - الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، يحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية ، التي يمكن أن تعزز الأوعية الدموية الصحية، وتحسن تدفق الدم، وتساعد في تنظيم ضغط الدم.

يدعم صحة العين

يحتوي الجرجير على مركبات قد تساعد في الحماية من تطور التنكس البقعي، وهي مشكلة مرتبطة بالعمر يمكن أن تؤثر على شبكية العين، يمكن أن تكون هذه الخضار مفيدة لعينيك في هذه الحالة لأن الجرجير هو مصدر طبيعي للوتين وزياكسانثين، وهما مركبان يدعمان صحة العين.

دعم صحة عظامك

من أجل حماية عظامك مع تقدمك في العمر، من المهم تناول مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة من خلال جميع أنواع الأطعمة، يمكن أن يساعد الجرجير من خلال توفير المعادن الأساسية لعظامك، الجرجير غني بالمعادن الأساسية التي تعزز صحة العظام المثلى، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

قليل السعرات الحرارية

يمنح جسمك العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، كل ذلك بينما تستهلك عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية على الإطلاق.