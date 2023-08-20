كوستاريكا توافق على قانون جديد يقر 4 أيام عمل لمدة 12 ساعة

كتبت ـ فاطمة شوقى

وافق الكونجرس الكوستاريكى في مناقشته الأولى على مشروع إصلاح قانون العمل، الذى يحدث ساعات العمل الاستثنائية، ويقر 4 أيام عمل لمدة 12 ساعة ، ويمنح ثلاثة أيام إجازة أسبوعيا، حسبما قالت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكونجرس الكوستاريكى بعد مناقشة أخيرة استغرقت قرابة ثلاثة أشهر في الجلسة التشريعية العامة، وافق في أول مناقشة لمشروع قانون رقم 21182 لإصلاح قانون العمل، والذي يقترح تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص.

ووصلت المبادرة، التي خضعت لعدة تعديلات، إلى هيئة شؤون الخزانة لأول مرة في ديسمبر 2018، ومنذ ذلك التاريخ بدأت رحلة طويلة في الكونجرس، حتى عام 2022 تلقت دعم حكومة الرئيس رودريجو شافيز.

ويتكون مشروع يوم العمل الجديد - ويسمى أيضًا استثنائيًا ممتدًا - من أربعة أيام عمل في الأسبوع وثلاثة أيام إجازة إذا كان الجدول الزمني نهارًا وثلاثة أيام عمل لمدة أربعة أيام إجازة إذا كان العامل لديه ساعات ليلا. سيكون كلاهما العمل لمدة 12 ساعة، مع وقت عمل فعال 10 ساعات ونصف، لأنهما يتضمنان ساعة ونصف راحة.

في نهاية التصويت، أعربت النائبة الموالية للحكومة بيلار سيسنيروس عن سعادتها لأن المبادرة ستسمح للأشخاص الذين يريدونها باختيار المؤتمرات، وقال إنها أيام استثنائية لأن أكثر من 95٪ من عمال البلاد سيبقون على حالهم.

وأضاف أن القرار سيجذب الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى "الاستثمار في وظائف عالية الجودة وذات أجور عالية ، والعديد منها في المناطق الريفية في كوستاريكا".

وأعرب الاتحاد الكوستاريكي للغرف وجمعيات قطاع الأعمال الخاص (UCCAEP) في بيان صحفي أن الموافقة في المناقشة الأولى تمثل دفعة للقدرة التنافسية للبلاد وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة التنشيط الاقتصادي.

وقالت المنظمة، إنها تؤكد أن الجدول الزمني الجديد طوعي ويسهل فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر حيث يمكن للعامل أن يطلب "عدم الاستمرار في ظل الجدول الزمني الجديد ، دون أن يشير ذلك إلى سبب للفصل من قبل صاحب العمل".

وتتبع كوستاريكا في الوقت الحالي نظام الـ8 ساعات في اليوم وتصل إلى 48 ساعة في الأسبوع.