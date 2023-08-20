كفر الشيخ تستعد لزراعة 230 ألف فدان قمح.. وتفاصيل مهمة عن فوائد زراعات الصوب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أن المديرية حريصة على نشر فكرة الصوب الزراعية، لما لها من فوائد كثيرة، منها تضاعف الإنتاج لـ4 أضعاف من المساحة المنزرعة، فزراعة 4 قراريط بمثابة 16 قريط من أي محصول، إضافة لتوفير المياه لاستخدام الريبالتنقيط، وتوفير السماد، وتوفير بعض المحاصيل طوال العام.

وأضاف غربية لـ" اليوم السابع":" كما استعدت المديرية موسم زراعة القمح، باستهداف زراعة 230 ألف فدان، وتقوم وزارة الزراعة بتوفير التقاوي عالية الإنتاج بما يغطي المساحة 100%، فيتم توفير التقاوي لتغطية كافة المساحات المستهدفة."

وقال غربية، إنه جارى استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لمنع التعديات على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها، واستمرار الندوات الإرشادية بتلك الفترة الحساسة من عمر المحاصيل الصوفية قطن والأرز والذرة، واستمرار أعمال حملات المكافحة للمرور على الزراعات الصيفية، ومكافحة الأمراض، للحصول على أعلى إنتاجية.

وأضاف أنه يتابع منظومة صرف الأسمدة واصدار كارت الفلاح مع التعاون مع البنك الزراعي المصري، مؤكداً أنه تم إصدار 220 ألف كارت فلاح، مشيراً إلى أن هناك اهتمام لنشر فكرة زراعات التكثيف الزراعي، بزراعة محصولين متجاورين لفترة مع الزمن مع بعضهما، كزراعة ذرة وفول صوليا، بزراعة 4 خطوط ذرة، وزراعة خطين فول صليا، مما يزيد نسبة الاستفادة أكثر من زراعة المحصول منفصلا، من خلال زيادة الإنتاج، وقلة المساحة المنزرعة.