كفر الزيات للموسيقى العربية تحيى حفلاً غنائيا فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أحيت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية حفلا غنائيا بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغنيات الطربية، منها جانا الهوا، بكرة يا حبيبي، سواح، في يوم وليلة، عاللي جرا، ماتفوتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك، ليه خلتني أحبك، وغيرها من أغاني الطرب الأصيل التي تفاعل معها الحضور بقيادة المايسترو طارق شعبان.