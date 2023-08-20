كفر الزيات للموسيقى العربية تحيى حفلاً غنائيا فى الإسكندرية

أحيت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية حفلا غنائيا بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.
وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغنيات الطربية، منها جانا الهوا، بكرة يا حبيبي، سواح، في يوم وليلة، عاللي جرا، ماتفوتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك، ليه خلتني أحبك، وغيرها من أغاني الطرب الأصيل التي تفاعل معها الحضور بقيادة المايسترو طارق شعبان.
ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي اليوم الأحد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المقامة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" أهمها افتتاح المعرض الفني "إسكندرية في عيون أولادها" الذي يتضمن 200 عمل فني نتاج الورش التي أقيمت بمرسم الطفل والمواهب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، كما تواصل فرقتا كفر الشيخ والمنيا للفنون الشعبية عروضهما الفنية المستوحاة من الفلكلور الشعبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك ضمن العروض المقامة بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، والمستمرة حتى نهاية أغسطس الحالي.
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