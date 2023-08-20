فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة جنوب المحافظة

كتبت - مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن فروع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها جنوب المحافظة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك على النحو التالي:

-الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

-شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

-طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

-قرية المنوات.

-قرية الشوبك.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قنوات التواصل مع الشركة لتلقى الشكاوى أو الاستفسارات حول الخدمات المقدمة، على النحو الآتي: الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك"، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.