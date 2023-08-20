فتح موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة بدءا من اليوم وحتى 25 أغسطس

كتبت - مرام محمد

تعيد مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم فتح الموقع بشكل استثنائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية ضوابط وخطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة.

أولا: ضوابط تقديم الطلب

-يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي:

-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط، وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

*ضوابط التحويل إلى رسمي لغات

-على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة.

-يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

ثانيا: خطوات التسجيل إلكترونيًا

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي:

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومى للطفل.

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع "ذكر - أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون.

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمى عرب - رسمى لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- له إخوة بالمدرسة.

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له إخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.