طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية يختتمون تدريباتهم الصيفية

الأقصر - أحمد مرعى

اختتم طلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية ب جامعة طيبة التكنولوجية ، فعاليات التدريب الصيفي بأحد الفنادق السياحية الكبرى بالأقصر، تحت إشراف الدكتور صفوت آدم منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وفاطمة عبدالحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة، وذلك تحت رعاية والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وأوضح الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، أن الطلاب تلقوا على مدار 6 أسابيع متواصلة، تدريبات عملية في قطاع الغرف والمكاتب الأمامية والإشراف الداخلي، اكتسبوا فيها المهارات الأساسية المتعلقة بالخدمات الفندقية داخل الفندق تطبيقا للمنهج النظري المقرر عليهم في العام الجامعي 2022-2023.

وأشادت جيهان يوسف، مدير المكاتب الأمامية، بمستوى الطلاب العلمي وسرعة استيعاب التدريبات العملية ورغم أنهم في العام الجامعي الأول، إلا أنهم أظهروا تفوقا والتزاما خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أن إدارة الموارد البشرية بالفندق عقدت اجتماعا مع الطلاب كل على حده، للتعرف على آرائهم في التدريب وإيجابياته وسلبياته ومن هو أفضل مدرب.

وشهد فعاليات ختام التدريب بالفندق؛ كل من مجدي مهران، مدير الموارد البشرية، وجيهان يوسف، مدير المكاتب الأمامية، وطارق جاد، الموارد البشرية، وإيريني وصفي، مدير العلاقات العامة، وأسماء حسن، مشرف قطاع الغرف.

ومن جانبه، وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الشكر لإدارة الفندق على ما قدموه من تعاون وتسهيلات خلال مدة التدريب، مؤكدا أن الجامعة تستهدف عقد تدريبات عملية لطلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية، في المؤسسات والمنشآت السياحية الكبرى، لصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية، تطبيقا لما درسوه في الكلية والذي يعتمد في الأساس على الدراسة العملية بنسبة 60%.