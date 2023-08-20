ضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

حيث قامت هيئة سلامه الغذاء بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السادة المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس آب01550502836 و01550502837، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.