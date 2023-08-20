سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية يسجل 2250 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية وكذلك آخر مستجدات سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2250 جنيها للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

وبالنسبة لتوقعات أسعار الذهب في نجد أنها تحاول أن تستقر بين مستويات 2260 – 2285 جنيه للجرام عيار 21، وذلك بعد أن فشلت محاولات اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام والاستقرار عند 2250 جنيها منذ أمس السبت.

في حال سيطرت الاتجاه الصاعد سيحاول الذهب من جديد اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيها والاغلاق أعلاه ليستهدف بعدها المستوى 2350 جنيها للجرام ومن بعده المستوى 2400 جنيه للجرام.

وفي حالة التذبذب من جديد في السعر والاتجاه إلى الهبوط يستهدف الذهب مستويات دون 2250 جنيها للجرام ومن بعدها 2230 جنيها للجرام.