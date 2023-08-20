اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس يكشف خطة تطوير المدن الجامعية استعدادا للدراسة

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:00 ص
رئيس جامعة عين شمس يكشف خطة تطوير المدن الجامعية استعدادا للدراسة الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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كشفت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة،  أن المدن الجامعية تخضع لعمليات تطوير شاملة وصيانة فى هذه المرحلة استعدادا للعام الدراسى، لافتة إلى أن عدد الطلاب فيها الآن قليل فجارى العمل على تطويرها لتكون على أعلى مستوى.
 
وعن عدد الطلاب المتوقع استقبالهم مع العام الدراسى الجديد، أشارت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إلى أن جامعة عين شمس إجمالى عدد طلابها حوالى 200 ألف طالب منهم 50 ألف طالب فى الدفعة الواحدة.
 
 
جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
 
 تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.
 
 
كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.
 
 
وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.
 
 
وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.

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