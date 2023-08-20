اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة عين شمس: صيانة شاملة لكل مرافق الجامعة استعدادا للعام الدراسى

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:00 ص
رئيس جامعة عين شمس: صيانة شاملة لكل مرافق الجامعة استعدادا للعام الدراسى الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن الجامعة تستعد فى الفترة الحالية للعام الدراسي القادم استعدادا كاملا حيث تستغل الفترة الصيفية فى أعمال التطوير والصيانة لكافة المرافق وقاعات المحاضرات والمعامل والأجهزة.
 
وأضافت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم إجراء عملية صيانة شاملة لكافة مرافق الجامعة استعدادا لبدء العام الدراسى.
 
وفيما يتعلق بدور الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل ، أشارت الدكتورة غادة فاروق ، إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب بالكليات المختلفة تحرص الجامعة على تجهيز مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لسوق العمل يالتنسيق مع مركز التوظيف بالجامعة من خلال فريق عمل متميز يقوم على تنفيذ دورات تدريبية مختلفة ومتطورة تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال اكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل كمهارات التواصل وكيفية كتابة السيرة الذاتية للتقدم للوظائف المختلفة وكيفية التعامل مع المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف ، وغيرها من المهارات المختلفة بهدف تقديم طالب وخريج قادر على الاندماج فى سوق العمل .
 
وأشارت إلى أن الجامعة تنفذ أيضاً دورات خاصة بمبادرة الطالب المنتج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، وتحرص الجامعة أيضا على مساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم الخاصة وذلك من خلال دورات تدريبية خاصة بدراسات الجدوى والدراسات التسويقية وعمل معارض لعرض منتجات أبناءنا الطلاب.
 
جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
 
 تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.
 
كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.
 
وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.
 
وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.

جامعه عين شمس

عين شمس

البرامج الجديده

البرامج المميزه

برامج الساعات المعتمده

العام الدراسى

العام الدراسى الجديد

التنسيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحله الاولى



الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تستعد لاستقبال الطلاب بمعامل 5 كليات بمراحل التنسيق المختلفة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالي يتفقد أعمال مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس ويوجه بالاهتمام بالرد على كل أسئلة الطلاب.. السيد عطا: مستعدون لاستقبال جميع الطلبة.. وجامعة القاهرة تؤكد جاهزية معامل التنسيق

السبت، 05 أغسطس 2023 03:56 م

جامعة عين شمس تبحث مع وفد إندونيسى رفيع المستوى سبل التعاون المشترك

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة