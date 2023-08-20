رئيس جامعة عين شمس: صيانة شاملة لكل مرافق الجامعة استعدادا للعام الدراسى

كتب محمود راغب

قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن الجامعة تستعد فى الفترة الحالية للعام الدراسي القادم استعدادا كاملا حيث تستغل الفترة الصيفية فى أعمال التطوير والصيانة لكافة المرافق وقاعات المحاضرات والمعامل والأجهزة.

وأضافت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم إجراء عملية صيانة شاملة لكافة مرافق الجامعة استعدادا لبدء العام الدراسى.

وفيما يتعلق بدور الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل ، أشارت الدكتورة غادة فاروق ، إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب بالكليات المختلفة تحرص الجامعة على تجهيز مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لسوق العمل يالتنسيق مع مركز التوظيف بالجامعة من خلال فريق عمل متميز يقوم على تنفيذ دورات تدريبية مختلفة ومتطورة تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال اكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل كمهارات التواصل وكيفية كتابة السيرة الذاتية للتقدم للوظائف المختلفة وكيفية التعامل مع المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف ، وغيرها من المهارات المختلفة بهدف تقديم طالب وخريج قادر على الاندماج فى سوق العمل .

وأشارت إلى أن الجامعة تنفذ أيضاً دورات خاصة بمبادرة الطالب المنتج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، وتحرص الجامعة أيضا على مساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم الخاصة وذلك من خلال دورات تدريبية خاصة بدراسات الجدوى والدراسات التسويقية وعمل معارض لعرض منتجات أبناءنا الطلاب.

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.