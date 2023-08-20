رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يدين الهجوم الإرهابي في وزيرستان

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا وقع في إقليم وزيرستان شمال غرب باكستان.



وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت - في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية - عن "حزنه الشديد على الخسائر في الأرواح التي خلفها الهجوم"، مشيرا إلى أنه "من المفجع معرفة الهجوم الإرهابي في شمال وزيرستان والذي أودى بحياة 11 عاملا بريئا".



وكانت السلطات المحلية في باكستان قد أعلنت مقتل 11 عاملا، وإصابة اثنين آخرين؛ إثر انفجار قنبلة استهدفت حافلة تقل عمال في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.



وقال مسئول بارز في إقليم وزيرستان الشمالي - في بيان - إن العمال الذين كانوا يبنون موقعا عسكريا جديدا للجيش الباكستاني قتلوا في انفجار عبوة ناسفة مثبتة في سيارتهم.