رئيس البرلمان الليبى يبارك توحيد مصرف ليبيا المركزى ويدعو لإنهاء الانقسام

كتب: أحمد جمعة

بارك رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي تم إعلانه صباح اليوم بمقر المصرف في العاصمة طرابلس بعد جهود وطنية مخلصة، داعياً جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الاثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

وقال مصرف ليبيا المركزي، الأحد، إن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس، كدليل على توحيد المصرف، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مؤكدين استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف المصرف في بيان أن الاجتماع عقد "تنفيذًا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد". كما حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن "مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، والاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام."