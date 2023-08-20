اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ديمتري بريجع: روسيا لديها سياسة "لا مبالاة" فى التعامل مع تصريحات الغرب

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:18 م
ديمتري بريجع: روسيا لديها سياسة "لا مبالاة" فى التعامل مع تصريحات الغرب اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكاتب ديمتري بريجع، إن موسكو لديها سياسة معينة للتعامل مع التصريحات التي تصدر من الطرف الأوكراني ومن الغرب عموما، وهي عدم المبالاة بهذه التصريحات.
 
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من موسكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تبادلا للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا النووية، فأوكرانيا اتهمت روسيا بوضع أسلحة في المحطة، بينما روسيا اتهمت أوكرانيا باستهداف المحطة لخلق كارثة.
 
ولفت إلى أن كل التصريحات الغربية تتعمد الضغط على روسيا، وهذا منذ 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، وعلى الرغم من أهمية محطة زابوريجيا بالنسبة لروسيا، فإن موسكو تتجاهل هذه الاتهامات.
 
وشدد على أن الدول الغربية والطرف الأوكراني اتهموا روسيا بوضع أسلحة في المحطة، لكن لم يقدم أي منهم أي دليل مباشر على أن روسيا فعلا وضعت أسلحة في محطة طاقة نووية.

السلاح النووي

العالم

الاسلحه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ5 سفن حربية فى البحر الأسود إحداها مسلحة بصواريخ كاليبر

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:50 م

الصحف العالمية اليوم: الخيارات تنفد من أوكرانيا مع تعثر الهجوم المضاد.. الناخبات يفضلن حزب العمال البريطانى على المحافظين بسبب الاقتصاد.. وإيطاليا تسجل صيف 2023 الأكثر سخونة منذ أكثر من 200 عام

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:10 م

"غازبروم" الروسية تصدر 41.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:23 م

الدنمارك وهولندا تحددان شروط تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف - 16"

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة