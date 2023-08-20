اليوم السابع
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حملة للتبرع بالدم بقرية بكفر الشيخ ضمن مبادرة "20 دقيقة تنقذ حياة"

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:18 م
حملة للتبرع بالدم بقرية بكفر الشيخ ضمن مبادرة "20 دقيقة تنقذ حياة" حملة للتبرع بالدم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة تطوعية للتبرع بالدم، نظمتها مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وتأتي هذه الحملة في إطار مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا العمل الإنساني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، و الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور محمد أبو السعد مدير مستشفى دسوق، والدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للمتبرعين على تفاعلهم مع المبادرة ، ولأهالي قرية جماجمون على حسن تعاملهم مع أعضاء الحملة، والعاملين في بنك دم دسوق على جهودهم في إنجاح هذه المبادرة.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بجزء من دمائهم لإنقاذ أرواح المرضى والمصابين، كما اتخذت الحملة جميع الإجراءات الصحية والوقائية لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين من الدم.

تبرع احد المواطنين
تبرع احد المواطنين
حملة للتب رع بالدم
حملة للتبرع بالدم

 


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