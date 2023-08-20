حرائق تينيريفى تقضى على 10 آلاف هكتار واجلاء أكثر من 12 الف شخص.. فيديو

فاطمة شوقى

قالت قناة "ار تى فى" الإسبانية، إن الحرائق التى شهدتها جزيرة تينيريفى الإسبانية تعد الأكثر تعقيدا منذ 40 عاما، حيث أنها حتى الآن قضت على مساحة تصل إلى 10 آلاف هكتار، وانتشر حريق الغابات عبر 11 بلدية، وقامت السلطات إلى اجلاء أكثر من 12 ألف شخص.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 12,279 شخصا، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يتجه غدا الاثنين، إلى تينيريفى بسبب حرائق الغابات التى ضربت الجزيرة منذ 15 أغسطس.

وكانت السلطات المحلية فى إسبانيا أعلنت أن البلاد تواجه أسوأ موجة حرائق للغابات فى تاريخها، حيث أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تجعل مهمة رجال الإطفاء صعبة للغاية للسيطرة وإخماد الحرائق فى جزيرة تينيريفى بجزر الكناري.

وقالت السلطات المحلية أنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف شخص، وكان رئيس حكومة جزر الكنارى الإسبانية فيرناندو كلابيخو قد أعلن الجمعة الماضية أن حرائق الغابات طالت ما يقرب من خمسة آلاف هكتار من المناطق الطبيعية فى جزيرة تينيريفى بجزر الكنارى، وهو ما يعادل نحو سبعة آلاف ملعب كرة قدم.

وحذرت وكالة التصنيف موديز مؤخرًا فى تقرير من أن الحرارة وحرائق الغابات قد تجعل جنوب أوروبا أقل جاذبية كوجهة سفر طويلة الأجل. وفقًا للتنبؤات المستندة إلى نماذج المناخ، ستخسر المناطق الساحلية بشكل كبير كوجهة سياحية بسبب الحرارة، بينما يمكن أن تصبح بلدان الشمال أكثر جاذبية.

وكانت جزيرة تينيريفى الاسبانية شهدت الأيام الماضية حرائق ضخمة فى قضت على حوالى 3000 هكتار، وأدت إلى اغلاق الطرق الرئيسية بالإضافة إلى اغلاق منتزه تيد الوطنى، أحد أكثر الوجهات السياحية فى البلاد، حسبما قالت صحيفة الدياريو الاسبانية.

وتركزت الحريق فى المنطقة الجبلية لبلديات أرافو وكانديلاريا ولا فيكتوريا دى أسينتخو وسانتا أورسولا ولا أوروتافا وإل روزاريو. فى الوقت الحالى، يعمل أكثر من 15 من القوات الجوية وحوالى 250 من القوات البرية للسيطرة على الحريق، واندلعت هذه الحريق بسبب موجة الحر التى شهدتها جزر الكنارى خلال الفترة السابقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تعليق اى رحلات تصل إلى الجبل، كما تم إغلاق الطرق والمداخل التى تؤدى إلى هذه المنطقة، بما فى ذلك منتزه تيد الوطنى، كما تم تعليق بعض الأنشطة العامة والخاصة.

قال رئيس الحكومة رناندو كلافيجو: "كانت الليلة صعبة للغاية، ربما كان هذا هو أعقد حريق شهدناه فى جزر الكنارى، وإن لم يكن دائمًا، على الأقل فى الأربعين عامًا الماضية"، مضيفا أن "الحرارة الشديدة" و"الظروف الجوية" جعلت العمل صعبا.