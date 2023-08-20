جامعة جنوب الوادى تشارك بندوة "التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع"

قنا صابر سعيد

شاركت جامعة جنوب الوادى ، اليوم الأحد، في ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع والحفاظ عليه" تحت إشراف المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع إدارة شئون البيئة، ووحدة السكان بديوان عام محافظة قنا.

وقال بيان لجامعة جنوب الوادي، إن الندوة شارك فيها الدكتور عبد الحق سيد، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، وشهدت إبراز دور الجامعة في توعية الشباب بالقضايا البيئية من خلال أنشطتها المختلفة طوال العام وحرصها على إقامة معسكرات البيئة المختلفة بمشاركة الشباب.

وأشار عبد الحق سيد، إن المشاركة تأتي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وحرص الجامعة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تفيد المجتمع ومنها ندوة التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع وأهمية المشاركة المجتمعية أيضًا.