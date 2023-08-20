اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين بورسعيد" يعلن صرف 85% من المقررات التموينية لشهر أغسطس

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:00 م
"تموين بورسعيد" يعلن صرف 85% من المقررات التموينية لشهر أغسطس محمد عوض مدير عام مديرية التموين ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم صرف 85% من المقررات التموينية لشهر أغسطس في محافظة بورسعيد.
 
وأوضح "عوض"، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن بورسعيد لا توجد بها اية مشكلات في صرف المقررات التموينية شهر، لافتاً إلى أنه تم توفير كل السلع التموينية خاصة الأساسية منها مثل الأرز والزيت والسكر.
 
وأشار إلى أنه تتم متابعة دورية حملات مستمرة على كافة البداليين التموينيين الموجودين في شتى أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.
 
وأضاف محمد عوض، أنه يوجد نظام إلكتروني مميكن لدي البداليين والمواطنين، حيث اصل رساله لكل مواطن بتفاصيل ما حصل عليه من سلع تموينية.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

التموين والتجارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة