"تموين بورسعيد" يعلن صرف 85% من المقررات التموينية لشهر أغسطس

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم صرف 85% من المقررات التموينية لشهر أغسطس في محافظة بورسعيد.

وأوضح "عوض"، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن بورسعيد لا توجد بها اية مشكلات في صرف المقررات التموينية شهر، لافتاً إلى أنه تم توفير كل السلع التموينية خاصة الأساسية منها مثل الأرز والزيت والسكر.

وأشار إلى أنه تتم متابعة دورية حملات مستمرة على كافة البداليين التموينيين الموجودين في شتى أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وأضاف محمد عوض، أنه يوجد نظام إلكتروني مميكن لدي البداليين والمواطنين، حيث اصل رساله لكل مواطن بتفاصيل ما حصل عليه من سلع تموينية.