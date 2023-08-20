تفاصيل القبض على المتهم بقتل ابنته.. والأم تشكر الشرطة لسرعة ضبط الجاني

كتب محمد أبو ضيف ـ فتحية الديب

قلوب كالحجارة أو أشد قسوة، هكذا أب تجرد من جميع المشاعر الإنسانية وقتل طفلته بعد خلافات متكررة مع زوجته، فبعينين يملأهما الحزن الشديد على فقد فلذة كبدها الطفلة التى قتلت على يد والدها، سردت "منى صلاح" والدة الطفلة المجنى عليها فى حديثها لليوم السابع" تفاصيل الحادث الذي غير حياتها تماما، قائلة: تزوجت من موظف بنفس جهة عملي منذ 7 سنوات، ورزقني الله منه بطفلين " لمار" 6 سنوات" وأحمد" 4 سنوات، وخلال فترة الحياة الزوجية اكتشفت أنه شخص آخر دائم الضرب والتعدي عليه وعلى الأطفال، وحاولت التغاضي عن ذلك من أجل المعيشة وتربية أطفالنا بينا، لكن لم يغير من أسلوبه، وأخر مرة تعدى عليه بالضرب المبرح كاد ينهي حياتى، وتركت منزل الزوجية حتى تهدأ الأمور وحرمنى من الطفلين، وبعد أيام من ترك المنزل، فوجئت باتصال من مركز شرطة الزقازيق بوفاة طفلتنا " لامارا".

وتابعت الأم المكلومة وهي تعتصر من الحزن: اتضح قيام زوجى بالتعدى بالضرب المبرح على الطفلة ولم يرحم برائتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وحاول تضليل العدالة لإخفاء جريمته بأن الطفلة سقطت فى الحمام لكن اتضح وجود إصابات متعددة بالطفلة كشفت وفضحت كذب حديثه.

وأردفت الأم : أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وقفت بجوارها حتى دفنت الطفلة، وألقت القبض على زوجها المتهم، وأنها تتمنى سرعة إحالته للمحاكمة الجنائية لكى يتم القصاص منه لكى يرتاح قلبها.

تعود تفاصيل القضية رقم 4030 لسنة 2023 إدارى مركز الزقازيق، لنهاية شهر أبريل المنقضي من العام الجارى، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول" لمار ح " 6 سنوات مقيمة نطاق مركز شرطة الزقازيق مصابة بكدمات بالوجه والأذن مع تجمع دموي بالعينين، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بصابتها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والدها " خ م " موظف قرر أن نجلته شعرت بألم فى البطن وغثيان أثناء دخولها الحمام سقطت أرضا، واخبرته أنها مريضة، وقام بنقلها لمستشفى الزقازيق الجامعى وحدثت وفاتها، وبسؤال زوجته " منى صلاح" أقرت بوجود خلافات بينها وبين زوجها لكونه دائم التعدى عليها بالضرب، وكذلك وجود إصابات فى نجلها " أحمد" 4 سنوات، وتتهمه بقتل طفلتهما داخل المنزل بعد التعدى عليها بالضرب، وبمواجهة الأب بأقوال زوجته، أقر أنه قام بضرب الطفلين بقصد تأديبهم ولم يقصد قتلها.

وتوصلت التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، إلى أن مرتكب الحادث والد الطفلة، والذي يعمل باحث اجتماعى، وأنه توجد خلافات زوجية بينه وبين زوجته، على إثرها تركت منزل الزوجية، لتعديه عليها بالضرب المبرح، تم القبض على الزوج وإحالته لنيابة مركز الزقازيق التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بدفنها وتكثيف تحريات المباحث وتسليم شقيق المجنى عليها إلى والدته لرعايته، وأمرت بحبس الزوج على ذمة التحقيقات.