اليوم السابع
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تحرير 393 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط خلال الأسبوع الماضى

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:27 م
تحرير 393 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط خلال الأسبوع الماضى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى.
 
وتلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى 3 محاضر بعدد 29 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتصرف وتجميع دقيق ، هذا إلى جانب 361 محضر للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات  الصحية، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن مخازن ، فضلا عن تحرير 3 محاضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن اسطوانات الغاز.

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