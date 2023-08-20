تحرير 20 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة بمركز صدفا فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تحرير 20 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية شارك فيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجهاز حمايك المستهلك والتموين استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار لافتاً إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من الالتزام بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الاسعار على كافة المنتجات لافتاً الى أن الحملة تمت برئاسة خادل عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومسئولي جهاز حماية المستهلك ومفتشي إدارة تموين صدفا ومسئولي الاشغالات بالمركز وأسفرت عن تحرير 26 محضر متنوع منها (حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر) وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجله المخالفين مؤكدًا استمرار الحملات على كافة منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية.

كان اللواء عصام سعد قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.