بدء فعاليات التدريب لطلاب كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر

بدأت فعاليات التدريب لطلاب كلية التكنولوجيا الحيوية فى مجالات مختلفة لمواكبة سوق العمل و إكتساب خبرات عملية ، وذلك فى تخصصات مختلفة بمعامل

- الحقن المجهري

- الطب الشرعي

- زراعة الخلايا الحيوانية animal tissue culture

- تفاعل البلمرة المتسلسل PCR and DNA sequences

تدريب وتنمية مهارات طلاب جامعة بدر بالقاهرة

يقوم مركز البحوث بجامعة بدر بالقاهرة بتدريب طلاب الجامعة بصورة دورية ومنتظمة خلال فترة إجازات نصف ونهاية العام منذ عام 2021 إلى الآن من خلال سلسلة ندوات ومحاضرات وأنشطة معملية لتنمية قدراتهم البحثية ولبناء جيل قيادي ومبتكر في مجال البحث العلمي.

تم مشاركة الطلاب بجامعة بدر بالقاهرة في مختلف المسابقات القومية وحقق الطلاب مراكز متقدمة في منافسة مع مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية. على سبيل المثال:

- مسابقة شباب القادة والتي تهدف إلى البحث عن قادة من الشباب لتنمية قدراتهم العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم اختيار فريق طلاب جامعة بدر بالقاهرة من أفضل 12 فريقاً طلابياً بعد تصفيات بين أكثر من 500 فريق طلابي على مستوى الجامعات المصرية في أول مشاركة لهم.

- مشاركة الطلاب بالجامعة مرتان خلال فترة أجازه منتصف عامي 2022 و2023 في أكبر مسابقة في مجال التكنولوجيا الحيوية على مستوى جامعات مصر Science Operation Leaders in Egypt (SOLE) بالموسم الثامن والتاسع في منافسة مع مختلف الجامعات المصرية مثل جامعة النيل، حلوان، عين شمس، القاهرة، دمياط، المنصورة، بنها، كفر الشيخ، بني سويف، MSA. وقد حصلت جامعة بدر بالقاهرة على المراكز الأولى في مختلف المجالات.



عن وحدة زراعة الأنسجة النباتية أفادت أ.د. مايسة إسماعيل عبد المنعم عميد الكلية أن وحدة زراعة الأنسجة النباتية بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر، تقدم خدماتها فى المجالات العملية التعليمية والبحثية والاستفادة منها من الناحية الانتاجية لتصبح ذات قدرة تنافسية في مجال تسويق الشتلات الزراعية (خضر – فاكهة – زينه – نخيل البلح – النباتات الطبية) ذات المواصفات الجيدة والمرغوبة، إضافة للنظرة المستقبلية للوحده في استخلاص المواد الفعالة ذات الاهمية الطبية من خلال زراعة أنسجة النباتات الطبية والعطرية لانتاج الكالوس ومعلقات الخلايا النباتية وذلك بالتعاون مع المختصين من كلية الصيدلة بالجامعة.

وصرح أ.د. بهاء الدين السيد مدير وحدة زراعة الانسجة النباتية بأن الوحدة وصلت الى مرحلة متقدمة في عامها الأول من العمل والانتاج , حيث بدأ الانتاج الفعلي لبعض النباتات وتم نقلها الى الصوبة بعد تجهيزها .