بتعانى من القلق ليلاً.. 7 مشروبات هتساعدك على النوم

كتبت ميرفت رشاد

الحصول على نوم جيد أمر ضروري للحفاظ على صحتنا حيث يجب أن ينام البالغون ما لا يقل عن 7-9 ساعات كل ليلة، ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي عوامل مثل الإجهاد أو مشاكل الصحة البدنية أو العقلية إلى تفاقم نوعية النوم وكذلك كميته، يمكن لنظامنا الغذائي أن يلعب دورًا حيويًا في تحسين دورة نومنا، وإليك المشروبات التي يمكن أن تساعدك على النوم، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

المشروبات التي يجب تناولها قبل النوم:

1. حليب اللوز

من المعروف أن اللوز مفيد في إحداث النوم، مثل العديد من المكسرات ، فإنه يعزز إنتاج الميلاتونين في الجسم، وهو هرمون معروف بتحسين نوعية النوم، يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز السيروتونين في الدماغ مما يساعد أيضًا على بدء النوم، كما أنه غني بالمغنيسيوم الذي يرتبط بتحسين نوعية النوم.

2. شاي أخضر منزوع الكافيين

الشاي الأخضر الخالي من الكافيين قد يكون مفيدًا في تعزيز جودة نومك، يحتوي على الثيامين ، وهو نوع من الأحماض الأمينية المرتبطة بتقليل الإجهاد، يؤدي تقليل التوتر إلى تحسين جودة النوم بشكل كبير.

3. شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج أحد أكثر الحلول شيوعًا لتعزيز جودة النوم ولسبب وجيه، إنه خالي من الكافيين وغني بالفلافونيدات وهى مسئولة عن تعزيز فوائد شاي البابونج على أجسامنا، يمكن أن يساعد أيضًا في تحفيز النوم وتوفير الاسترخاء.

4. عصير كرز

عصير الكرز مشروب آخر مشهور بفوائده على توفير نوم جيد، تظهر الدراسات أن عصير الكرز قد يكون مفيدًا في تحفيز الأشخاص المصابين بالأرق على النوم، أحد أسباب ذلك هو وجود الميلاتونين في الكرز، وهو يساعد في تسهيل النوم الجيد، يحتوي عصير الكرز على مادة التربتوفان التي تساعد في إنتاج الميلاتونين.

5. حليب الكركم

يعتبر شرب حليب الكركم قبل النوم ممارسة شائعة في جنوب آسيا، له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على زيادة فرص النوم بشكل أفضل، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضم الحليب ، مما يجعل هذا المشروب يسبب عدم الراحة، يمكنك اختيار حليب خالي من الألبان وإضافة بعض الكركم إليه واستهلاكه ساخناً.

6. شاي النعناع

لقد كان النعناع جزءًا مهمًا من الطب التقليدي نظرًا للفوائد الصحية التي يوفرها، يمكن أن يساعد شاي النعناع في إدارة مشاكل الجهاز الهضمي والمساعدة في علاج مشاكل الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) وعسر الهضم. ومع ذلك، قد يتعارض مع بعض الأدوية. وبالتالي ، نشجعك على التحدث إلى الطبيب قبل إضافته إلى روتين نومك.