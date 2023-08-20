انقطاع المياه غدًا لمدة 6 ساعات فى نبروة بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من: قرى الطيبة، وقرى الدروتين، وكفر بهوت وطبنوها والعزب التابعة لها، وذلك غدًا الأثنين لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9:00 صباحًا، وحتى الساعة 3:00 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد لخط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه (2) وقرية كفر بهوت بمركز نبروه.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.