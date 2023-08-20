النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي فى واقعة مصرع عامل في حريق مطعم بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت ت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي فى واقعة نشوب حريق داخل مطعم مأكولات فى منطقة عين شمس، للوقوف على أسباب الحريق، الذى أسفر عن مصرع عامل بالمطعم فى العقد الثاني من العمر جراء تعرضه لحالة اختناق، وكلفت أيضا بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغآ من الأهالي بفيد بنشوف حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

فيما أسفر الحريق عن مصرع شاب فى العقد الثاني من العمر، وتبين من المعاينة الأولية ان الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لحالة اختناق جراء الحريق الذى شب بالمطعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.