الخارجية الأسترالية: نجري مفاوضات لاستضافة وزير خارجية الصين لإجراء محادثات

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قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني ونج، اليوم الأحد، إن هناك مفاوضات تجرى لاستضافة وزير الخارجية الصيني وانج يي في أستراليا؛ لإجراء محادثات على مستوى حكومي رفيع المستوى بين البلدين.



وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية - في تصريحات لها بهذا الشأن خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية الإخبارية - "هناك مسئولون يعكفون على بحث هذه المسألة، ونأمل أن ينجحون في ذلك.. نعتقد أنه سيتم إجراء حوار مع وزير الخارجية الصيني في أستراليا في الوقت المناسب".



وأشارت الإذاعة الأسترالية إلى أنه على الرغم من بوادر تحسن العلاقات مع الصين، إلا أنه مازالت هناك عدة قضايا يتعين على البلدين معالجتها.. ونقلت الإذاعة عن وزيرة الخارجية قولها إن "الحكومة الأسترالية مازالت تشعر بقلق بالغ إزاء مسألة احتجاز اثنين من المواطنين الأستراليين في الصين أحدهما الصحفي تشينج لي والكاتب يانج هينجان، وسنواصل السعى من أجل إعادتهما إلى ذويهما"، كما أعربت ونج عن حرصها على عقد مزيد من الاجتماعات مع نظيرها الصيني.



ونوهت الإذاعة الأسترالية إلى أن العلاقات بين أستراليا والصين شهدت تحسنا منذ انتخاب الحكومة العمالية في أستراليا خلال شهر مايو عام 2022 ، حيث زار وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الصين خلال شهر مايو الماضي.



وذكرت أنه من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس إلى الصين في موعد لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرة إلى أن قيام الصين بإلغاء رسوم الاستيراد على الشعير الأسترالي في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي يعتبر مؤشرا على تحسن العلاقات بين البلدين.