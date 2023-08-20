"التضامن" تنظم معرض ملابس جديدة بالمجان لدعم 300 مستفيد بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان، بمركز منوف وتم التوزيع على 300 مستفيد بقرى طهواى والثمانين وعزبة المغربى وعزبة القشلى وعزبة القصر وعزبة المحطة بمركز منوف وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوى فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح جمعه، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار شعبان، إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تحت قيادة محمد جمعه وكيل وزارة التضامن بالمنوفية.