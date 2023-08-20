"التجاوب مع النعمة" في عظة الأحد الأسبوعية للأب القس شنودة يونان

كتب: محمد الأحمدى

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس شنودة يونان كاهن كنيسة القديسين مار مرقس ومار لوقا بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "دعوة لاوي العشار" في إنجيل لوقا والأصحاح الخامس،

وأشار الأب القس إلى أن التبعية للنعمة ستجعلنا نصل للتوبة والنقاوة ومجد القديسين، "الَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ" (

وتذاع عظة الأحد الأسبوعية، على قناة أون ويتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.