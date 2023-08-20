البورصة تواصل تحقيق أرباحها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 18050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 21836 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7564 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5385 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 5413 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 260 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3.1 مليون سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 3.5 مليون سهم، 40075 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لصناعة الكيماويات، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20.2 ألف سهم، 2570 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجي بي كوربوريشن عدد 2459 سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وسبيد ميديكال عدد 156 سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، إن الشركة تدرس الاستحواذ على شركتين بالمجال الطبي.

فيما قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنها ستقوم بزيادة حصتها في شركة أبو زعبل لأسمدة والمواد الكيماوية، اعتبارًا من الاكتتاب الذي سيبدأ من يوم 24 أغسطس الجاري.