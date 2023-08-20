اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استطلاع: نسبة التأييد لحكومة اليابان 33.6%

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:00 م
استطلاع: نسبة التأييد لحكومة اليابان 33.6% رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ ش أ

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدل الموافقة على أداء حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ظل منخفضا عند 33.6 % .


كما كشف الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء كيودواليابانية ونشرت نتائجه اليوم الأحد - أن معدل عدم الرضا عن أداء حكومة كيشيدا وصل إلى أعلى نقطة منذ ديسمبر الماضي ليسجل 50 %، وسط مخاوف عامة مستمرة بشأن نظام بطاقة الهوية الوطنية الموحدة "ماي نمبر: والتضخم . 


ووفقا للاستطلاع، فإن 79.8 % من المستطلعين يفتقرون إلى الثقة في قيادة كيشيدا في معالجة القلق العام بشأن نظام بطاقة الهوية الوطنية، بعد الكشف عن تسرب معلومات شخصية وأخطاء التسجيل على مدار الأشهر الماضية .


كما أعرب 88.1 % عن قلقهم بشأن الضرر الاقتصادي المحتمل الناجم عن خطة حكومية لتصريف المياه المعالجة من مجمع فوكوشيما دايتشي النووي في المحيط الهادئ.


وقال 15 % فقط من المستطلعين إن تفسير الحكومة اليابانية بشأن قضية المياه المعالجة كان "كافيا" بينما اعتقد 81.9 % أنه "غير كاف".


اليابان

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