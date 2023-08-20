اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم "طولكرم"

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:19 ص
إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم "طولكرم" قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة. 


وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدهس بجيب عسكري إسرائيلي أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. 


وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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فلسطين

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