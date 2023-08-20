إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع بطريق "السنطة- طنطا"

شهد طريق "السنطة- طنطا" بنطاق قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ملاكي خلال زفة عروسين بإحدى الترع الرئيسية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة، بانقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة خلال زفة عروسين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة