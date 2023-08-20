إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع بطريق "السنطة- طنطا"

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة، بانقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة خلال زفة عروسين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.