اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية ببنى سويف

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:40 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب زوجان وابنهما، مساء اليوم الأحد، فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت الشرقية أمام المساكن فى مركز بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت الشرقية أمام المساكن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، 

 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف : محمد. ص. ع، 40 سنة، عامل، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء. م. م، 35 سنة، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنهما يدعى حمزة محمد صلاح، 5 سنوات، طفل، سحجات متفرقة بالجسم، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

 


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