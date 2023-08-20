أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية: نستهدف استيعاب 120 ألف طالب هذا العام

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة والأهلية ليس لديها تنسيق ولكن لديها قبول، متابعا :"لا نتدخل إطلاقا في رغبات الطالب وكل ما نفعله أن نضع حدود الدنيا للدرجات لتحديد الفئة التي يمكن أن تتقدم لتلك الجامعات".

وأضاف أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن لدينا في مصر 27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، ولدينا 7 أفرع لجامعات أجنبية أي أن لدينا 54 هيئة غير حكومية تقدم خدمات التعليم في مصر".

وتابع الدكتور محمد حلمى الغر :"الجامعات الحكومية ليس لديها القدرة على استيعاب كل الطلاب وأصبحت الجامعات الحكومية للطلاب المتفوقين الذين يحصلون على درجات مرتفعة لإشغال الأماكن الموجودة في الكليات وهذا لا يوفى حاجة كل الخريجين من الثانوية العامة الذين وصلوا إلى 600 ألف ناجح هذا العام وبالتالي لابد من إيجاد أماكن أخرى لاستيعاب هذا العدد".

وتابع أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، :"لدينا أمل كبير هذا العام أن تستوعب 20 % من عدد الناجحين هذا الام أي نستوعب 120 ألف طالب، والجامعات الأهلية عبارة عن تطوير للجامعات الحكومية المنبثقة منها".