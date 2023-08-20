أخبار البورصة اليوم الأحد 20 - 8 - 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية للمنتجعات السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 7.8%، واستحوذت المؤسسات على 20.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.9 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 477.4 ألف جنيه، 48.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.3 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 260 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3.1 مليون سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 3.5 مليون سهم، 40075 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لصناعة الكيماويات، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20.2 ألف سهم، 2570 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجي بي كوربوريشن عدد 2459 سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وسبيد ميديكال عدد 156 سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

راميدا

قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، إن الشركة تدرس الاستحواذ على شركتين بالمجال الطبي.

الدولية للمحاصيل

قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنها ستقوم بزيادة حصتها في شركة أبو زعبل لأسمدة والمواد الكيماوية، اعتبارًا من الاكتتاب الذي سيبدأ من يوم 24 أغسطس الجاري.

البنك التجاري

قال البنك التجاري الدولي، إنه تم تعيين جاويد أحمد ميرزا إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مجلس إدارة، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري، على أن يتم إحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع مقبل لها بالتعديل التي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع منعقد.