نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزير الشباب لضم مهنتها للجنة بالطب الرياضى

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية صدور قرار رقم/ 926 لسنة 2023 بتاريخ 2023/7/26 بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع آليات تفعيل التخصصات العاملة فى مجالات الطب الرياضى.

وقالت النقابة فى خطابها: نثمن باعتزاز وفخر بثناء واطراء لجهودكم الحثيثة والمبذولة من أجل ضبط منظومة الطب الرياضى والقائمين عليها وذلك نحـو تنميـة واستثمار القـوى البشرية فى مجالات الطب الرياضى فى مجال الرياضات المتنوعة والمختلفة والهامة وخاصة التى لها محافل اقليمية ودوليـة لنضـع مـصـر دائـمـا وابـدأ فـى مصـاف الامم المتقدمـة فـى مجـالات الطـب والرياضـة.

وأضافت: ونحن قـادرون بإذن الله فجميـل أن تشكل لجنـة لـهـذا القرار والأجمـل بإضـافة القائمين على مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بالتشكيل نظرًا للدور المحورى والأساسى الذى يقـوم بـه خريجى كليات العلاج الطبيعى فى كافة المجالات والتخصصات الطبية ولاسيما مجال العظام واصابات الملاعب مع العلم أنه صدر سابقًا العديد من القرارات الوزارية ( وزارة الشباب والرياضة - وزارة الصحة والسكان - الجهاز المركزى للتنظيم والادارة )، بشأن وضع الاختصاصات لكل فئة ومنعًا للتدخلات الوظيفية حماية للمريض والرياضيين، حرصا على وضع الاطر والقرارات التنظيمية من أجل منظومة بناء وتنميـة درء للصراعات المهنية.