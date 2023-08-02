اليوم السابع
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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:39 م
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط وزارة الداخلية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعتمد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، حركة التنقلات الداخلية للضباط، وشملت ترقية ونقل عددا من الضباط بين الإدارات التابعة للمديرية وأقسام الشرطة.
 
وجاء بالحركة تولي الرائد محمد طارق منصب رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وتجديد الثقة في المقدم محمد نجيب، رئيسا لقسم شرطة الطالبية، والعقيد عبد الحميد السبكي مفتشا لقسمي شرطة الطالبية والعمرانية. 
 
كما شملت الحركة تولي العميد عمرو حجازي، منصب رئيس قطاع شمال الجيزة، والعميد محمد ربيع، مفتشا بقطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى الدكر، رئيسا لقسم شرطة المنيرة الغربية. 
 

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