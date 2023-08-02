مديرية التعليم بسوهاج: تطبيق نظام العمل من المنزل الأحد من كل أسبوع

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن تطبيق العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، طوال شهر أغسطس الجاري وفى هذا الصدد أعدت المديرية أمرا إداريا شددت فيه بضرورة الالتزام بما جاء في مضمون القرار، بشأن المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بتنفيذ القرار.

وحددت مديرية التربية والتعليم عدة قواعد وضوابط لتنفيذ القرار لتسهيل عملية التنفيذ على العاملين دون تأثر أداء الخدمة المقدمة للجمهور

1 - يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع، طوال شهر أغسطس، يوم عمل من المنزل، لكافة العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التعليمية التابعة لها باستثناء الحالات الفردية التي يصدر بها توجيه من مديري المديرية بصفة شخصية.

2 - التنبيه على جميع المدارس بنطاق المحافظة (حكومي - خاص) بإطلاق كافة الأنوار داخل المدارس خلال الفترة الصباحية والمسائية، باستثناء حجرة النوبتجي المكلف بحراسة المدرسة.

3 - التنبيه المشدد للوصول بالحد الأقصى لترشيد استهلاك الطاقة أثناء أوقات العمل الرسمية.

4 - التنبيه بالإطفاء التام لجميع المنشآت التعليمية فور انتهاء أوقات العمل الرسمية.

5 - يتنبه مشددًا بضرورة عدم عودة أي من العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية بالمدارس التابعة لها للعمل في الفترة المسائية أيًا كانت طبيعة عملهم إلا بترخيص من مدير المديرية وفق ما يتم تقديره في الحالات الملحة للغاية.

يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمرٍ صحفي نهاية الشهر الماضي، أنه اعتبارًا من أول يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، سيكون العمل من المنزل للعاملين بالمصالح الحكومية، وذلك وفق تقدير الوزارات وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.