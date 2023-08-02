لأول منذ 20 عاما مصر تشارك بمؤتمر الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وفد التحالف المصرى لتطوير حديقة الحيوان يشارك فى مؤتمر الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان المنعقد حاليا فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأضاف أن الوفد المصرى سوف يعرض على المؤتمر خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة اكبر استشارى عالمى فى تطوير الحدائق.

ومن ناحيته أكد المهندس شادى أمين رئيس العمليات بالتحالف المصرى لتطوير حديقة الحيوان أن مشاركة مصر فى مؤتمر حدائق الحيوان بجنوب أفريقيا يأتى لأول مرة بعد اكثر من 20 عاما من الانقطاع بسبب خروج الحديقة من التصنيف الدولى عام 2004، مشيرا إلى معظم الدول الأفريقية مشاركة فى المؤتمر وكذلك نخبة من خبراء حدائق الحيوان فى العالم.

كما أشار "أمين" إلى أن الاتحاد الأفريقى كان قد سبق ووافق على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وان التطوير سوف يكون تحت اشراف الاتحادين الأفريقى والعالمى مما يسهل عودة الحديقة إلى التصنيف العالمى لحدائق الحيوان والذى خرجت منه قبل 19 عاما.