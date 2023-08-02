وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن سلطات مكافحة الحرائق - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - بأن الحرارة المرتفعة أدت إلى وفاة 23 شخصا في جميع أنحاء البلاد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم القياسي البالغ 7 أشخاص والذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتم إصدار أعلى تحذير "خطير" عندما يكون من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أعلى في 40 % على الأقل من مناطق البلاد البالغ عددها 180 منطقة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، أو يكون من المحتمل أن تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى لمدة ثلاثة أيام أو أكثر في 10% من البلاد.

من جانبها، رجحت الحكومة استمرار درجات الحرارة المرتفعة مع الرطوبة الشديدة في الأيام المقبلة، مع احتمال أن تسجل درجات الحرارة 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.