عناوين 145 فرع توثيق بالشهر العقارى على مستوى الجمهورية تعمل من 5 لـ9 مساء

كتب إبراهيم قاسم

عززت وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، من عمل الشهر العقاري والتوثيق في مصر من اجل التيسير على المواطنين أثناء اجراء معاملاتهم المختلفة داخل مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق.

ومرت عملية تطوير الشهر العقاري والتوثيق منذ تولى المستشار عمر مروان منصبه وزيرا للعدل في 2019 بعدة مراحل لحل أزمة الزحام والتكدس التي كانت السمة الغالبة في جميع مكاتب الشهر العقاري والتي تمثلت في:

1- مضاعفة عدد موظفي الشهر العقاري والتوثيق حيث كان هناك عجز في عدد الموظفين والذى تسبب في تراكم المعاملات وزحام المكاتب.

2- تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الناحية الإنشائية حيث تم إعادة تجديد واحلال المكاتب القديمة والتوسع في افتتاح مكاتب جديدة داخل العديد من الجهات منها في البريد والأندية الاجتماعية والرياضية والنقابات.

3- تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الناحية التكنولوجية حيث أصبحت معظم مكاتب التوثيق تعمل بنظام الشباك الواحد الذى وفر في الجهد والوقت.

4- تطوير تسجيل الملكية في الشهر العقاري من الناحية التشريعية حيث تم تعديل قانون تسجيل العقارات في المدن القديمة والجديدة .

5- اتاحة عمل عدد كبير من مكاتب التوثيق خلال فترة مسائية حيث بلغ اجمالي عدد الفروع التي تعمل من 5 مساء وحتى 9 مساءا حوالى 145 فرع توثيق

6- تخصيص ثلاثة مقرات لإجراء توثيق زواج الأجانب وهى مكتب توثيق القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية وفرع جنوب سيناء

وحصل اليوم السابع على عناوين الفروع التوثيق الـ145 التي تعمل خلال الفترة المسائية والتي بيانها كالتالى:



عناوين التوثيق

عناوين التوثيق



عناوين التوثيق