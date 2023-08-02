عميد "زراعة عين شمس": تجهيز معامل الكلية استعداد لانطلاق أعمال التنسيق

كتب محمود راغب

تستعد جامعة عين شمس ، لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعاملها، وذلك بمجرد الإعلان عن انطلاق أعمال التنسيق، حيث تقدم الجامعة خدمة التنسيق من خلال خمس كليات هم: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعى الرئيسى بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة فى (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغنى) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد من الآن لتجهيز معاملها لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس لـ"اليوم السابع"، أن الكلية تجهز أكثر من معمل، حيث تخدم الكلية شريحة كبيرة من الطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة من محافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخيمة.

وأشار إلى أنه يتم الإعداد لوضع العلامات الإرشادية المختلفة الخاصة بالستنيق ، وعلامات لتوجيه الطلاب للمعامل مباشرة ، فضلا عن تجهيز فريق عمل مدرب لاستقبال الطلاب ومساعدتهم ، ويتم التأكيد على الطلاب إن الخدمة مجانا فضلا توفير خدمة طباعة الرغبات بعد التسجيل للطلبة مجانا أيضا.