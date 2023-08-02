اليوم السابع
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طبيبة بيطرية توضح سبب وجود ألوان متفاوتة للفراخ البانية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:00 ص
طبيبة بيطرية توضح سبب وجود ألوان متفاوتة للفراخ البانية الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، إن الفراخ "البانيه" كثيرا ما يظهر عليها وجود ألوان متفاوتة، مع الأخذ في الاعتبار أن البانية يكون من أكثر من دجاجة، وبالتالى يمكن أن يكون هذا الاختلاف فى الألوان نتيجة اختلاف سلالات مع اختلاف أعمار وأوزان.
 
وأوضحت سماح، أن السبب الآخر يرجع إلى أن الدواجن المذبوحة تمر فى حوض اسمه حوض السمط وهو مليئ بالماء الساخن للتنظيف لمدة من 60- 120 ثانية، وأضافت: "تكون درجة حرارة المياه فى الحوض 55 - 57 درجة، إلى جانب غلاية مياه تعوض الفقد فى درجة الحرارة أول بأول، وطبعا درجة الحرارة الأعلى والفترة الأطول للفراخ الأثقل فى الوزن، أى أن الفراخ الكيلو ونصف لن تكون مثل الفرخة الاثنين كيلو ونصف".
 
وتابعت: "بالتالى قد تكون الفراخ تم سمطها فى حوض درجة حرارة أعلى من المطلوب أو فترة مرورها فى الحوض كانت كبيرة، أما التغلب على تفاوت اللون فيمكن من خلال وضع البانية في ماء بارد عشر دقائق لتفادي الاختلاف، طبعا اللون سيختفي لو مجرد أن اللحم متأثر بدرجة الحرارة نتيجة العمليه دي، عكس وجود احتقان مرضي، أى أن اللون نتيجة فراخ مريضة، أو بها أي كدمات أخري هنا لن يتغير اللون وهنا يتم استبعاد الأجزاء الغريبة".

الطب البيطرى

الدواجن

الدواجن البانية

لون الدجاج البانية



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