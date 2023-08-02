ضبط 1250 كيلو جرام لحوم جملى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحر الأحمر

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر،التابعة ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملة مكبرة على أسواق بيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 1250 کجم لحم جملى غير صالح للاستهلاك الآدمى وتم تحرير محاضر المخالفين.

‫يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.